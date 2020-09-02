Минфин планирует профинансировать вагоны для УЗ из бюджета

Министерство финансов впервые планирует выделить из бюджета деньги на приобретение новых пассажирских вагонов и развития пассажирской железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил в блоге на 24tv.ua заместитель министра финансов Александр Кава.

Он отметил, что особенно критично выглядит сегмент пассажирских железнодорожных перевозок. "Без системных решений через три года перевозки пассажиров в дальнем сообщении придется сокращать втрое", – пишет Кава.

По его словам, из имеющихся 2818 пассажирских вагонов 1200 – эксплуатируются сверх установленного срока. "В ближайшие годы нужно будет списать 1700 единиц, в том числе почти все плацкартные. Это будет болезненное решение, поскольку плацкартный сегмент - социально ориентированный", – говорит замминистра.

"Чтобы изменить ситуацию, нужны изменения в государственной транспортной политике. В том числе в финансовом аспекте, - убежден Кава. – Планируем предусмотреть бюджетное финансирование на закупку пассажирских вагонов и разработку проектов новых скоростных коридоров. Один из них - привлечение Черкасс в систему скоростного движения. Ведь это трёхсоттысячному город лишен удобного железнодорожного транспорта".

По мнению замминистра финансов, развитие транспортной инфраструктуры в первую очередь зависит от объема государственных инвестиций в национальную транспортную систему, а также - в ее интеграцию в международные транспортные коридоры.

"Развитие современной транспортной инфраструктуры без государственных инвестиций невозможно", - убежден Кава.

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Наталия Софиенко

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