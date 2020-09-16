НБУ впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты. Что подстегнуло рынок к росту

Национальный банк Украины (НБУ) 15 сентября впервые с июля продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщил аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив, общий объем проданной валюты составил $35 млн.

Аналитики ОТП Банка отметили, регулятор вмешался с продажей валюты при достижении уровней курса $28,15/17.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой валюты без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", - сообщили в ОТП Банке.

На этой неделе регулятору приходится уже продавать валюту, чтобы рост курса доллара не превратился в неконтролируемую девальвацию, заявляют аналитики.

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В среду, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12 коп и составляет 27,974 грн. Курс продажи вырос на 10,6 коп – до 28,235 грн.

В совете НБУ 15 сентября заявили, что ситуация на валютном рынке является прогнозируемой и находится под пристальным мониторингом экспертов НБУ.

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Юрий Тарасовский

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