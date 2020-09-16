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НБУ впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты. Что подстегнуло рынок к росту

16.09.2020, 14:32
НБУ впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты. Что подстегнуло рынок к росту - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины (НБУ) 15 сентября впервые с июля продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщил аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив, общий объем проданной валюты составил $35 млн.

Аналитики ОТП Банка отметили, регулятор вмешался с продажей валюты при достижении уровней курса $28,15/17.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой валюты без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", - сообщили в ОТП Банке.

На этой неделе регулятору приходится уже продавать валюту, чтобы рост курса доллара не превратился в неконтролируемую девальвацию, заявляют аналитики.

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Юрий Тарасовский
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