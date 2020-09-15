Падение курса гривни. В совете НБУ не увидели причин для беспокойства

Ситуация на валютном рынке является прогнозируемой и находится под пристальным мониторингом экспертов Национального банка Украины. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Как отметил глава Совета НБУ, в последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине.

По мнению Данилишина, нынешняя девальвация гривни свидетельствует лишь о возможном возвращении курса к значениям, которые наблюдались два года назад - выше 28 грн за доллар.

Он считает, что ослабление курса гривни не будет иметь существенного влияния на усиление инфляционного давления: ускорение инфляции от ослабления гривни в сентябре может составлять до 0,5 п.п., что все равно будет удерживать инфляцию на уровне ниже целевого значения Нацбанка (5 +/- 1%).

"В среднесрочной перспективе обесценение курса гривни будет иметь положительный эффект на выравнивание баланса торговли товарами, однако его краткосрочный эффект будет умеренным, учитывая доминирующую роль доллара США в ценообразовании на товары и услуги, которые принимают участие во внешней торговле", – отметил Данилишин.

Он также подчеркнул, что переоценка балансовой стоимости государственного долга, номинированного в иностранной валюте, не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям.

"Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат по государственному долгу до конца года", – подчеркнул Данилишин.

Он добавил, что в условиях плавающего обменного курса ослабление курса гривни к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

Во вторник, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,05 коп и составляет 27,8540 грн. К урс продажи вырос на 3,85 коп – до 28,129 г рн.

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Наталия Софиенко

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