Наличный доллар еще подорожал. Наличные курсы валют

Во вторник, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,05 коп и составляет 27,8540 грн. Курс продажи вырос на 3,85 коп – до 28,129 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный - 28,0 грн. Для продажи минимальный курс – 28,04 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,3 коп и составляет 32,7975 грн. Средний курс продажи вырос на 11,35 коп и составляет 33,4090 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный - 33,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный - 33,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,35 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,824 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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