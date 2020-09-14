Национальная валюта дешевеет четвертую неделю подряд. Что влияет на курс и чего ждать дальше? Еженедельный обзор

Доллар на межбанке стоит почти 28 грн/$. Это – официальный курсовой минимум за пять с половиной месяцев.

Плавная девальвация гривни, которая началась в середине августа, продолжается уже четвертую неделю подряд. Тренд сохранится и в середине месяца: доллар, вероятно, превысит отметку в 28 грн/$ уже в ближайшие дни, прогнозируют опрошенные LIGA.net банкиры.

Что влияет на курс и сколько доллар будет стоить через неделю?

Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Почти 28. Что происходит с курсом

17 августа гривня на межбанке укрепилась до 27,25 грн/$. С тех пор доллар в Украине за редкими исключениями только дорожает: за месяц гривня потеряла в цене 71 копейку, курс впервые с конца марта вплотную приблизился к уровню 28 грн/$.

Прошлая неделя продолжила тренд: доллар укрепился еще на 20 копеек до 27,93/27,96 грн/$ по состоянию на конец торгов на межбанке 11 сентября.

Утром понедельника, 14 сентября, доллар в банках можно было купить по 27,9-28,2 грн/$, евро – по 33-33,5 грн/€.

Возрождение бизнеса, новый карантин и МВФ. Что влияет на курс

Деловая активность вернется в октябре

Еще месяц назад опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты прогнозировали, что этой осенью украинский межбанк будет ориентироваться скорее на курсовой диапазон 28-29 грн/$, чем на 26-27 грн/$, как было в июне и июле.

Причина – рост спроса на доллар вместе с оживлением деловой активности осенью после сезона отпусков и общие ожидания банков и их клиентов, что гривня к концу года девальвирует (не в последнюю очередь этому способствовали заявления политиков).

Пока бизнес так и не вернулся к докарантинным масштабам деятельности, но постепенный "органический" рост спроса на доллар в осенние месяцы будет усиливаться, говорят банкиры.

Вторая волна коронавируса не обвалит гривню

Многое в этом смысле будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине и мире. Во время первого локдауна в марте 2020-го, доллар подорожал с 24 до 28 грн/$ за две недели.

Если жесткий карантин повторится, подобного обвала не будет, говорят опрошенные финансисты: рынок привык к плохим сводкам о заболеваемости коронавирусом. Но в целом такие новости добавляют мрачных настроений участникам валютного рынка, что не идет на пользу гривне.

Новости об МВФ, которых нет

Нерезиденты-инвесторы в долговые облигации украинского правительства – стабильный источник спроса на валюту на валютном рынке (хоть и в сравнительно небольших объемах) в последние месяцы.

Опрошенные финансисты прогнозируют, что выход иностранного капитала из гривневых активов в валюту продолжится и осенью. Дополнительная причина для этого, помимо всемирного кризиса, – новый виток неопределенности вокруг сотрудничества Украины с МВФ. В начале сентября должен был состояться первый пересмотр в рамках 18-месячной программы Stand-by на $5 млрд, подписанной в мае. Но пока движения нет. Это – еще один минус для гривни.

НБУ намекает, что он "за" девальвацию

На этой неделе Нацбанк пополнил резервы на $22,5 млн – сравнительно слабый результат, но это указывает на две важные характеристики ситуации на межбанке.

Во-первых, излишков валюты на рынке практически нет (спрос почти полностью покрывает предложение и часто превосходит его).

Во-вторых, НБУ выходил на рынок даже несмотря на редкие моменты, когда у гривни была возможность укрепиться. Рынок читает такую тактику регулятора, как сигнал от том, что Нацбанк устраивает тренд на плавную девальвацию.

28 – уже на этой неделе? Прогноз курса

На этой неделе курс может впервые с марта превысить отметку в 28 грн/$, ожидают опрошенные банкиры.

Прогнозный диапазон до 18 сентября: 27,78 – 28,14 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Юрий Ефремов (Аккордбанк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики ОТП Банка и инвесткомпании ICU.

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