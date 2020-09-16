Наличные курсы валют: доллар и евро подорожали

В среду, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12 коп и составляет 27,974 грн. Курс продажи вырос на 10,6 коп – до 28,235 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный - 28,05 грн. Для продажи минимальный курс – 28,12 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,5 коп и составляет 32,9025 грн. Средний курс продажи вырос на 7,7 коп и составляет 33,486 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный - 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный - 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,371 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,839 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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