Украина надеется получить транш от МВФ до конца марта – Шмыгаль
Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в интервью НВ Бизнес.
"Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь его не позже февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при других равных условиях", – сказал премьер.
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Он также напомнил, что на прошлой неделе Украина получила 600 млн евро от ЕС.
"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно таки неплохие перспективы", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что на прошлой неделе Украине удалось привлечь $600 млн путем доразмещения евробондов, а на этой неделе – 51 млрд грн на внутреннем рынке.
"Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует", – отметил Шмыгаль.
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