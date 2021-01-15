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Без МВФ не обойтись: министр финансов Марченко рассказал о рекордных долгах

15.01.2021, 17:45
Без МВФ не обойтись: министр финансов Марченко рассказал о рекордных долгах - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

В этом году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире радио НВ.

По его словам, на погашение госдолга в 2021 году в целом нужно 468 млрд грн, а сумма обслуживания будет составлять около 159 млрд грн.

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"Самые большие выплаты будут в сентябре – 65 млрд грн. Средств достаточно на Едином казначейском счете, но чтобы расплатиться с долгами, нам нужно сотрудничество с МВФ, других сценариев мы не рассматриваем. Но готовы к любой ситуации", – заявил министр.

При этом, по его словам, расходы на обслуживание и погашение займов от международных финансовых организаций, включая МВФ, предусматриваются в объеме около 45 млрд грн – то есть около 7% всех расходов по госдолгу в 2021 году.

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  • По данным Счетной палаты, каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3000 грн.
  • 11 января миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.
  • 14 января 2021 года министр финансов заявил, что в МВФ обеспокоены планами Кабинета министров Украины временно возобновить госрегулирование цены на газ.

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Юрий Тарасовский
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МВФ госдолг сергей марченко

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