Без МВФ не обойтись: министр финансов Марченко рассказал о рекордных долгах

В этом году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире радио НВ.

По его словам, на погашение госдолга в 2021 году в целом нужно 468 млрд грн, а сумма обслуживания будет составлять около 159 млрд грн.

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"Самые большие выплаты будут в сентябре – 65 млрд грн. Средств достаточно на Едином казначейском счете, но чтобы расплатиться с долгами, нам нужно сотрудничество с МВФ, других сценариев мы не рассматриваем. Но готовы к любой ситуации", – заявил министр.

При этом, по его словам, расходы на обслуживание и погашение займов от международных финансовых организаций, включая МВФ, предусматриваются в объеме около 45 млрд грн – то есть около 7% всех расходов по госдолгу в 2021 году.

По данным Счетной палаты, каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3000 грн.

11 января миссия МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

14 января 2021 года министр финансов заявил, что в МВФ обеспокоены планами Кабинета министров Украины временно возобновить госрегулирование цены на газ.

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Юрий Тарасовский

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