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Каждый украинец отдал 3000 грн за обслуживание госдолга в этом году – Счетная палата

24.12.2020, 09:25
Каждый украинец отдал 3000 грн за обслуживание госдолга в этом году – Счетная палата - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Каждый украинец за обслуживание государственного долга в 2020 году уплатил по 3000 грн. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета-2020, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

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Он отметил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. "А по факту, по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357, 4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет", – сказал Пацкан.

"Из позитива – общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана – на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана – это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн ", – отметил глава Счетной палаты.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнения – в Государственной таможенной службе.

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Наталия Софиенко
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