В Минфине обещают сократить госдолг на 3% в следующем году

Государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала ICTV.



"В следующем году, я считаю, мы можем осуществить заимствования, не создавая давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%", – заявил он.



По словам Марченко, в этом году дефицит госбюджета составляет 300 млрд грн и его приходится финансировать за счет денег, взятых в долг.



"Это кризисный год и нам надо было профинансировать ряд социальных программ, индексации пенсий, фонд COVID-19. И мы имеем возможность заимствовать", – сказал министр.

В 2020 году Украине необходимо погасить внешних долгов на сумму $3,5 млрд и внутренних в долларовом эквиваленте - на сумму $5,5 млрд.

На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году будет планируется направить около 600 млрд грн.

Согласно методологии Минфина, соотношение госдолга к ВВП на уровне 60% является критическим показателем. В январе 2020 года этот показатель впервые с 2013 года опустился ниже 50%. Однако к середине года он вновь вернулся до уровня 60%.

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Наталия Софиенко

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