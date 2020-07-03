Обслуживание госдолга в 2021 году обойдется в 600 млрд грн - Марченко

На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году будет направлено около 600 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде.

По его словам, в 2020 году дефицит госбюджета сохранится на уровне 7,5% от ВВП и в следующем году правительство намерено сократить размер дефицита.

"Прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 млрд грн", - отметил Марченко.

В 2020 году Украине необходимо погасить внешних долгов на сумму $3,5 млрд и внутренних в долларовом эквиваленте - на сумму $5,5 млрд.

В первом квартале валовый внешний долг сократился на $1,4 млрд.

По данным Минфина, государственный и гарантированный госдолг в мае 2020 года вырос на 0,5% в гривневом эквиваленте - до 2,2 трлн грн и на 0,8% в долларовом эквиваленте до $82,1 млрд.

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