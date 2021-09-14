Шмыгаль: Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены

Украина рассчитывает получить транш МВФ в размере $750 млн к декабрю после завершения миссии фонда, которая начнется 18 сентября. Украина выполнила все условия МВФ, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Мы выполнили все условия, все бенч-марковые показатели, которые были прописаны. Мы ожидаем положительного завершения миссии. Ориентировочно в конце ноября-начале декабря – это дата, когда возможен транш МВФ. Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной, т.к. мы выполнили все бенч-марковые показатели", – заявил Шмыгаль.

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Шмыгаль добавил, что скорее всего миссия будет проходить онлайн из-за карантинных ограничений. Он объяснил, что после завершения миссии еще пять-семь недель будет проходить подготовка и заседание совета МВФ. После этого возможно получение транша. Премьер подчеркнул, что в Кабмине не видят барьеров для получения транша.

Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.

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