Шмыгаль: Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены
Украина рассчитывает получить транш МВФ в размере $750 млн к декабрю после завершения миссии фонда, которая начнется 18 сентября. Украина выполнила все условия МВФ, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Мы выполнили все условия, все бенч-марковые показатели, которые были прописаны. Мы ожидаем положительного завершения миссии. Ориентировочно в конце ноября-начале декабря – это дата, когда возможен транш МВФ. Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной, т.к. мы выполнили все бенч-марковые показатели", – заявил Шмыгаль.
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Шмыгаль добавил, что скорее всего миссия будет проходить онлайн из-за карантинных ограничений. Он объяснил, что после завершения миссии еще пять-семь недель будет проходить подготовка и заседание совета МВФ. После этого возможно получение транша. Премьер подчеркнул, что в Кабмине не видят барьеров для получения транша.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали. В августе 2021 года министр финансов заявил, что Украина обсуждает с МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. По данным J.P. Morgan, Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во II квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во II-III кварталах или заключение соглашения о новой программе. Украина получит транш МВФ в начале октября, заявлял глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В Офисе президента ожидали получить очередной транш до сентября.
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