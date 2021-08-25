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Украина обсуждает с МВФ продление программы stand-by еще на полгода

25.08.2021, 13:59
Украина обсуждает с МВФ продление программы stand-by еще на полгода - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано", — сказал и добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

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Марченко также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре. "Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", — сказал министр финансов.

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Наталия Софиенко
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stand-by Минфин сергей марченко
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