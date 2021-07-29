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Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре. Означает ли это, что мы получим транш? Нет

Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре. Означает ли это, что мы получим транш? Нет

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
29.07.2021, 14:55

Глава МВФ Кристалина Георгиева поговорила по телефону с Владимиром Зеленским и ожидает продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре

Звонок с Международным валютным фондом состоялся. Это плюс.

Миссия приедет в сентябре. Это плюс.

МВФ отметил прогресс, но отмечает, что еще не все сделано. Это реальность.

Судя по расшифровке разговора, МВФ ждет от нас решения вопроса по Национальному антикоррупционному бюро и изменений в закон про Нацбанк. Это ожидаемо.

Поднималась ли тема корпоративного управления и ситуация на рынке газа и электроэнергетики – не известно.

Означает ли приезд миссии то, что мы получим транш? Нет.

Сохраняется ли теоретическая возможность для Украины получить деньги по программе МВФ? Теоретически да.

Но очень теоретически. В сентябре начинается тема бюджета. Что дополнительно затягивает переговоры.

Может ли МВФ согласится на продление программы, чтобы поддержать Украину? Теоретически да.

Готова ли Украина получить транш? Всегда готова.

Готов ли МВФ доверять Украине? К сожалению, нет.

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МВФ миссия мвф Кристалина Георгиева кредит МВФ
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