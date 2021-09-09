Украина может получить транш от МВФ в начале октября – Гетманцев

Украина получит транш Международного валютного фонда (МВФ) на $700 млн в начале октября. Такое прогноз озвучил народный депутат (Слуга народа), глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", – сказал Гетманцев, которого цитирует РБК-Украина.

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По словам депутата, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", – добавил Гетманцев.

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Юрий Тарасовский

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