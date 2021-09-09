Украина может получить транш от МВФ в начале октября – Гетманцев
Украина получит транш Международного валютного фонда (МВФ) на $700 млн в начале октября. Такое прогноз озвучил народный депутат (Слуга народа), глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", – сказал Гетманцев, которого цитирует РБК-Украина.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
По словам депутата, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.
"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", – добавил Гетманцев.
- Украина участвует в программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила транш на $2,1 млрд.
- Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина может получить $2,5 млрд до конца года. В июле в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали. В августе 2021 года министр финансов заявил, что Украина обсуждает с МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода. Прибытие мисси МВФ в Киев ожидается в ближайшее время.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Комментарии