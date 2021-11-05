НБУ пополнил международые резервы на $1 млрд в октябре после пиковых выплат по долгам

Международные резервы Украины выросли на 3,3% в октябре или на $949 млн и составили $29,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Рост резервов произошел благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении.

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В частности, валютные поступления в пользу правительства составили $1,14 млрд, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии.

Также резервы пополнились на $431,9 млн от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $911,7 млн, из которых $685 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил $86,5 млн в пользу Международного валютного фонда.

Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превалировало спрос, что позволило НБУ выкупить в резервы $752,2 млн.

Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний за месяц регулятор продал $49,6 млн. По итогам октября объемы чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составили $702,6 млн.

Рост резервов произошел и за счет переоценки финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на $98,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу.

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Роман Брыль

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