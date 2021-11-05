UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ пополнил международые резервы на $1 млрд в октябре после пиковых выплат по долгам

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 12:48
НБУ пополнил международые резервы на $1 млрд в октябре после пиковых выплат по долгам - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины выросли на 3,3% в октябре или на $949 млн и составили $29,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.     

Рост резервов произошел благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, валютные поступления в пользу правительства составили $1,14 млрд, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии.  

Также резервы пополнились на $431,9 млн от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).  

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $911,7 млн, из которых $685 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил $86,5 млн в пользу Международного валютного фонда. 

Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превалировало спрос, что позволило НБУ выкупить в резервы $752,2 млн.  

Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний за месяц регулятор продал $49,6 млн. По итогам октября объемы чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составили $702,6 млн. 

Рост резервов произошел и за счет переоценки финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на $98,8 млн.  

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. 

  • По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк МВФ ОВГЗ межбанковский валютный рынок междунароные резервы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 