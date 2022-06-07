UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Большой спрос на валюту сократил международные резервы Украины до $25 млрд

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 16:24
Большой спрос на валюту сократил международные резервы Украины до $25 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины по предварительным данным в течение мая сократились на 7% ($1,8 млрд) и составили $25,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Резервы сократились из-за продажи Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В целом в мае динамику международных резервов определяли следующие ключевые факторы: 

Сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. Нацбанк продал на валютном рынке $3,4 млрд и выкупил в резервы 56,4 млн. Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением.  

Расходы на оборонные нужды, на импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан по гривневым картам за границей превышали поступления от экспорта и трудовых мигрантов. 

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства Украины составили $1,66 млрд. В частности, 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн евро – от Европейского Союза. 

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $144,8 млн, в том числе $60,2 млн направлены на обслуживание еврооблигаций Украины. Национальный банк и правительство уплатили Международному валютному фонду $68,6 млн.  

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $63,1 млн.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
валютный рынок нацбанк международные резервы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 