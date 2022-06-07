Большой спрос на валюту сократил международные резервы Украины до $25 млрд

Международные резервы Украины по предварительным данным в течение мая сократились на 7% ($1,8 млрд) и составили $25,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Резервы сократились из-за продажи Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров.

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В целом в мае динамику международных резервов определяли следующие ключевые факторы:

Сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. Нацбанк продал на валютном рынке $3,4 млрд и выкупил в резервы 56,4 млн. Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением.

Расходы на оборонные нужды, на импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан по гривневым картам за границей превышали поступления от экспорта и трудовых мигрантов.

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства Украины составили $1,66 млрд. В частности, 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн евро – от Европейского Союза.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $144,8 млн, в том числе $60,2 млн направлены на обслуживание еврооблигаций Украины. Национальный банк и правительство уплатили Международному валютному фонду $68,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $63,1 млн.

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Роман Брыль

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