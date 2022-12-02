Украина получила часть гранта в $1,5 млрд от США
В государственный бюджет поступила часть гранта в $1,5 млрд из общего пакета помощи в $4,5 млрд, предоставленных США и через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта по поддержке государственных расходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
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Привлеченные гранты от целевого фонда многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат.
Также деньги убудут использованы для отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
- 9 ноября Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.
- 18 ноября Украина договорилась о гранте в $4,5 млрд на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты.
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