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Украина получила часть гранта в $1,5 млрд от США

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 18:53
Украина получила часть гранта в $1,5 млрд от США - Фото
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет поступила часть гранта в $1,5 млрд из общего пакета помощи в $4,5 млрд, предоставленных США и через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта по поддержке государственных расходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.   

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Привлеченные гранты от целевого фонда многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат. 

Также деньги убудут использованы для отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. 

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Роман Бриль
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Минфин Всемирный банк грант финансовая помощь украине
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