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Украина получит $4,5 млрд гранта на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 18:32
Украина получит $4,5 млрд гранта на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров принял ряд решений, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.   

Эти средства – часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине.  

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Деньги гранта пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам. А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам, уточнил премьер. 

Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюза в размере 18 млрд евро и положительное решение Конгресса США по выделению $37,7 млрд.  

Эти средства пойдут на прямую бюджетную поддержку, скорейшее восстановление, энергетическую безопасность и на другие цели. 

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Роман Бриль
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кабмин соцвыплаты грант МБРР
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