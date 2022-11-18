Украина получит $4,5 млрд гранта на зарплаты бюджетникам и соцвыплаты

Кабинет министров принял ряд решений, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Эти средства – часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Деньги гранта пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам. А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам, уточнил премьер.

Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюза в размере 18 млрд евро и положительное решение Конгресса США по выделению $37,7 млрд.

Эти средства пойдут на прямую бюджетную поддержку, скорейшее восстановление, энергетическую безопасность и на другие цели.

9 ноября Еврокомиссия представила план макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро.

16 ноября Домбровскис заявил, что Украина получит 2,5 млрд евро макрофина от ЕС на следующей неделе.

18 ноября в Еврокомиссии заявили, что Украина получит первый транш из 18 млрд евро помощи ЕС в январе.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.