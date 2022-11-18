Украина получит первый транш из 18 млрд евро помощи ЕС в январе — Домбровскис

Украина получит первый транш по программе макрофинансовой помощи ЕС в 18 млрд евро на 2023 год уже в начале января. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем, пишет агентство Интерфакс-Украина.

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"Нам необходимо будет подписать меморандум о взаимопонимании, для этого мы ждем окончательного одобрения программы законодателями Европейского Союза", — сказал Домбровскис.

Ожидается, что программа будет одобрена в начале декабря, и это позволит Еврокомиссии предоставить первый транш уже в начале января 2023 года.

"Что касается 2023 года, то наша цель состоит в том, чтобы покрыть значительную часть финансового дефицита Украины. В частности, мы планируем это сделать с помощью инструмента, который мы называем "макрофинансовая помощь плюс". В рамках этой помощи будет предоставлено до 18 млрд евро", — сказал Домбровскис.

Он добавил, что такая программа макрофинансовой помощи предусматривает некоторые условия. В частности, шаги по борьбе с коррупцией.

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Роман Бриль

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