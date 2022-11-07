Резервы Украины благодаря западной помощи вернулись на уровень свыше $25 млрд
Международные резервы Украины благодаря западной помощи в октябре вернулись на уровень более $25 млрд, сообщил Национальный банк. В течение месяца они увеличились на 5,5%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
За это время Украина получила $3,7 млрд (в эквиваленте):
- $1,95 млрд – от Евросоюза;
– $1,28 млрд – от МВФ;
– $0,50 млрд – от Всемирного банка.
Еще около $425 млн удалось привлечь от размещения внутренних облигаций, номинированных в валюте.
За месяц правительство Украины выплатило по валютным долгам $684 млн и, кроме того, вернуло МВФ $85 млн.
Еще $2,05 млрд из резервов Национальному банку пришлось продать на валютном рынке.
Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют снизила их стоимость на $33 млн.
В результате всех этих изменений с 1 октября по 1 ноября международные резервы увеличились с $23,93 млрд до $25,24 млрд.
- В сентябре международные резервы Украины сократились на $1,5 млрд.
Комментарии