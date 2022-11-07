Резервы Украины благодаря западной помощи вернулись на уровень свыше $25 млрд

Международные резервы Украины благодаря западной помощи в октябре вернулись на уровень более $25 млрд, сообщил Национальный банк. В течение месяца они увеличились на 5,5%.

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За это время Украина получила $3,7 млрд (в эквиваленте):

- $1,95 млрд – от Евросоюза;

– $1,28 млрд – от МВФ;

– $0,50 млрд – от Всемирного банка.

Еще около $425 млн удалось привлечь от размещения внутренних облигаций, номинированных в валюте.

За месяц правительство Украины выплатило по валютным долгам $684 млн и, кроме того, вернуло МВФ $85 млн.

Еще $2,05 млрд из резервов Национальному банку пришлось продать на валютном рынке.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют снизила их стоимость на $33 млн.

В результате всех этих изменений с 1 октября по 1 ноября международные резервы увеличились с $23,93 млрд до $25,24 млрд.

В сентябре международные резервы Украины сократились на $1,5 млрд.

Андрій Водяний

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