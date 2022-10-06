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Международные резервы Украины сократились на $1,5 млрд за месяц

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 20:06
Международные резервы Украины сократились на $1,5 млрд за месяц - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по предварительным данным составили $23,9 млрд по стоянию на 1 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.    

За сентябрь международные резервы снизились на 5,9% ($1,5 млрд) из-за продажи валюты Нацбанком на межбанковском рынке, в том числе для обеспечения оборонных потребностей и платежей украинцев за рубежом. Устойчивые поступления от международных партнеров и далее позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну, говорится в сообщении.  

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В сентябре динамику международных резервов определяли следующие факторы: 

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке $2,7 млрд и выкупил в резервы – $39,4 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $2,7 млрд. 

Операции по управлению государственным долгом. За сентябрь поступления валюты на счета правительства в НБУ составили $2 млрд. Из них $1,5 млрд поступили через трастовый фонд Всемирного банка от США, $482,1 млн – от Евросоюза, $51,7 млн  – от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте. 

Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил $65,1 млн. В частности, $63 млн направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а $2,1 млн – на обслуживания валютных ОВГЗ. 

Украина уплатила Международному валютному фонду $624,6 млн. 

Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют: в прошлом месяце их стоимость снизилась на $115,5 млн.  

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ. 

  • За май международные резервы Украины сократились на 7% ($1,8 млрд) и составили $25,1 млрд. В июне международные резервы составили $22,7 млрд, что на 9% ($2,4 млрд) ниже показателя мая. В июле международные резервы сократились незначительно до $22,4 млрд. В августе международные резервы Украины выросли на $3 млрд за месяц благодаря помощи партнеров. 

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Роман Бриль
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