Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза
18.10.2022, 13:22
Фото: depositphotos.com
Украина во вторник, 18 октября, получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении Шмыгаля.
В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году, но из них перечислили только 1 млрд евро.
- 20 сентября Совет ЕС одобрил выделение 5 млрд евро макрофина для Украины. Полученные 18 октября 2 млрд евро – первый транш из этой суммы. Еще 2,5 млрд евро ожидаются в ноябре, 500 млн – в декабре.
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