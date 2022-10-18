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Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:22
Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина во вторник, 18 октября, получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах. Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении Шмыгаля.

В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Андрій Водяний
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евросоюз макрофинансовая помощь Денис Шмыгаль
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