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Україна отримала грант у $1,25 млрд від США на бюджетні витрати

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 14:15
Україна отримала грант у $1,25 млрд від США на бюджетні витрати - Фото
Фото: depositphotos.com

До держбюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на оплату праці чиновників, виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інші соціальні виплати.

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Грант надано як частину п'ятого додаткового фінансування у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони.

У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

З початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $20,4 млрд грантових коштів від Сполучених Штатів.

"Грантова фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом підтримки держбюджету в період повномасштабної агресії Росії. Черговий грант допоможе уряду відшкодувати пріоритетні витрати соціальної та гуманітарної сфери", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

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Роман Бриль
Світовий банкДержбюджетвидатки бюджетугрант СШАсоціальні виплати
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