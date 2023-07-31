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Украина получила грант в $1,25 млрд от США на бюджетные расходы

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 14:15
Украина получила грант в $1,25 млрд от США на бюджетные расходы - Фото
Фото: depositphotos.com

В госбюджет Украины поступил грант от США в размере $1,25 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда чиновников, выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и другие социальные выплаты. 

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Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Цель проекта — частичная компенсация расходов государственного бюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. 

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.  

С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов. 

"Грантовая финансовая помощь от Соединенных Штатов является важнейшим элементом поддержки госбюджета в период полномасштабной агрессии России. Очередной грант поможет правительству возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

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Роман Брыль
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