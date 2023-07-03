До $150 000 на развитие: США выделили новый пакет грантов для украинского бизнеса

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" предлагает украинским малым и средним перерабатывающие предприятиям получить гранты от $75 000 до $150 000 на развитие. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В общей сложности будет предоставлено около 25 грантов.

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Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, способствующей, частности, импортозамещению российской и белорусской продукции.

Также на гранты могут рассчитывать производители инновационных продуктов.

Деньги можно потратить и на модернизацию производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.

Прием заявок стартует с 3 июля 2023 года и продлится до 15 декабря 2023 включительно.

29 мая 2023 года США выдели новый пакет грантов украинским предпринимателям: можно получить до $90 000.

30 мая в Украине стартовала программа грантов для женского бизнеса: можно получить до $35 000.

20 июня США выделили новый пакет помощи украинскому бизнесу: можно получить до 1,2 млн грн.

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