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До $150 000 на развитие: США выделили новый пакет грантов для украинского бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 18:05
До $150 000 на развитие: США выделили новый пакет грантов для украинского бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" предлагает украинским малым и средним перерабатывающие предприятиям получить гранты от $75 000 до $150 000 на развитие. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.   

В общей сложности будет предоставлено около 25 грантов. 

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Гранты будут поддерживать малые и средние предприятия в деятельности, способствующей, частности, импортозамещению российской и белорусской продукции. 

Также на гранты могут рассчитывать производители инновационных продуктов. 

Деньги можно потратить и на модернизацию производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д. 

Прием заявок стартует с 3 июля 2023 года и продлится до 15 декабря 2023 включительно. 

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Роман Брыль
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