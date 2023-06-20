Гранты до 1,2 млн грн: США выделили новый пакет помощи украинскому бизнесу
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" предложило новый пакет грантовой помощи украинскому бизнесу. Поддержку от 600 000 грн до 1,2 млн грн можно получить на развитие и возобновления бизнеса, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Средства можно тратить на перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержание уровня существующих бизнес-возможностей и их улучшение, уточняют в министерстве.
На гранты могут рассчитывать компании из IT сферы и инжиниринга, производители электронного оборудования, мебели, одежды, обуви, продуктов питания, компании из сферы услуг и креативных индустрий.
Гранты могут получить ФОПы, частные предприятия, акционерные общества, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.
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