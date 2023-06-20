RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Гранти до 1,2 млн грн: США виділили новий пакет допомоги українському бізнесу

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 17:31
Гранти до 1,2 млн грн: США виділили новий пакет допомоги українському бізнесу - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" запропонувало новий пакет грантової допомоги українському бізнесу. Підтримку від 600 000 грн до 1,2 млн грн можна отримати на розвиток та поновлення бізнесу, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кошти можна витрачати на переміщення чи поновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також на підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та їх покращення, уточнюють у міністерстві.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

На гранти можуть розраховувати компанії з IT сфери та інжинірингу, виробники електронного обладнання, меблів, одягу, взуття, харчових продуктів, компанії зі сфери послуг та креативних індустрій.

Гранти можуть отримати ФОПи, приватні підприємства, акціонерні товариства, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи і малі та середні підприємства з метою підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України й на міжнародних ринках. Бюджет програми – $12,5 млн на 2018–2023 роки.

Читайте також: Як родина фермерів із Донецької області зробила релокацію свого господарства. 

Роман Бриль
USAIDпідтримка бізнесугранти для бізнесу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 