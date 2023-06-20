Гранти до 1,2 млн грн: США виділили новий пакет допомоги українському бізнесу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" запропонувало новий пакет грантової допомоги українському бізнесу. Підтримку від 600 000 грн до 1,2 млн грн можна отримати на розвиток та поновлення бізнесу, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кошти можна витрачати на переміщення чи поновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також на підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та їх покращення, уточнюють у міністерстві.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

На гранти можуть розраховувати компанії з IT сфери та інжинірингу, виробники електронного обладнання, меблів, одягу, взуття, харчових продуктів, компанії зі сфери послуг та креативних індустрій.

Гранти можуть отримати ФОПи, приватні підприємства, акціонерні товариства, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи і малі та середні підприємства з метою підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України й на міжнародних ринках. Бюджет програми – $12,5 млн на 2018–2023 роки.

29 травня 2023 року США виділили новий пакет грантів українським підприємцям: можна отримати до $90 000.

30 травня в Україні стартувала програма грантів для жіночого бізнесу: можна отримати до $35 000.

Читайте також: Як родина фермерів із Донецької області зробила релокацію свого господарства.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини