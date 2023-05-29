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США виділили новий пакет грантів українським підприємцям: можна отримати до $90 000

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 16:08
США виділили новий пакет грантів українським підприємцям: можна отримати до $90 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" виділило $2 млн на гранти українському малому та середньому бізнесу. Гранти отримають підприємці, які хочуть вийти на закордонні ринки та брати участь у міжнародних торговельних заходах, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У межах програми передбачено надання близько 30 грантів обсягом від $35 000 до $90 000.

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Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Також програму відкрито до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Приймання заявок триватиме до 15 вересня 2023 року поетапно з наступними дедлайнами: 25 червня (для торгових заходів з 20 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року) та 15 вересня 2023 року (для торговельних заходів з 15 лютого 2024 року до 15 серпня 2024 року).

"Підприємці продовжують працювати та експортувати за кордон, просуваючи бренд України на світовій торговій арені. Грантова підтримка – це можливість для бізнесу реалізувати нові проєкти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво та експорт", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що пріоритетними галузями для розширення українського експорту є продукція аграрної та харчової галузей, продукція та послуги ІТ-сфери, меблевої галузі.

Довідка. Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи і малі та середні підприємства з метою підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України й на міжнародних ринках, допомагає у розвитку спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі. Ознайомитись з програмою можна тут.
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Роман Бриль
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