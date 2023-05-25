Українцям нададуть 17 млн євро на житлове кредитування: хто зможе скористатися
25.05.2023, 09:46
Ілюстративне фото: depositphotos.com
У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для внутрішньо переміщених осіб міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук за підсумками зустрічі з представниками Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні, повідомляє пресслужба міністерства.
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Із 2021 року вони успішно реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб. Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн грн.
Грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
- Банки суттєво поліпшили очікування стосовно розвитку кредитування в Україні. У ІІ кварталі вони прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, а найбільше – на іпотеку.
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