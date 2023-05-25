Украинцам предоставят 17 млн евро на жилищное кредитование: кто сможет воспользоваться
В 2023 году на реализацию жилищного кредитования для внутренне перемещенных лиц международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук по итогам встречи с представителями Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине, сообщает пресс-служба министерства.
С 2021 года они успешно реализуют в Украине доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц. За этот период более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн грн.
Грантовую программу реализует Держмолодьжитло при финансировании правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
- Банки существенно улучшили ожидания развития кредитования в Украине. Во ІІ квартале они прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего – на ипотеку.
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