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Банки ожидают увеличения кредитования, больше всего – на ипотеку

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 13:34
Банки ожидают увеличения кредитования, больше всего – на ипотеку - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Банки существенно улучшили ожидания развития кредитования в Украине. Во ІІ квартале они прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего – на ипотеку. Об этом свидетельствуют данные Опроса об условиях банковского кредитования НБУ (II квартал 2023 года).

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Опрос зафиксировал улучшение ожиданий смены ключевых показателей будущего кредитования. Около 65% респондентов ожидают роста корпоративного портфеля, а 38% – розничного.

"Доля банков, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, возобновилась до довоенного уровня", – говорится в обзоре.

Впервые с IV квартала 2021 года банки смягчили стандарты кредитов населению в большей степени потребительских. Этому способствовало улучшение ожиданий экономической активности. Лучшие курсовые ожидания и рост платежеспособности населения также повлияли на смягчение стандартов потребительских ссуд. Стандарты ипотеки смягчились благодаря активизации конкуренции банков и меньшим инфляционным ожиданиям, говорится в обзоре.

По результатам опроса, в I квартале уровень одобрения заявок физических лиц как на потребительские, так и на ипотечные кредиты вырос. Банки существенно не изменили условия одобрения заявок кредитов на недвижимость. В то же время финучреждения заметно увеличили размеры потенциальных потребительских ссуд, отмечают в НБУ.

Опрос проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

  • Национальный банк Украины будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание ссуд.
Наталія Софієнко
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