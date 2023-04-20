НБУ предлагает ограничить ставки по кредитам для населения на законодательном уровне

Национальный банк Украины будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание ссуд. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, информирует пресс-служба Нацбанка.

Как отметила Рожкова, война изменила поведение населения, ухудшила потребительские настроения, что снизило спрос на потребительские кредиты. Его восстановление сдерживается из-за смены потребительских настроений, ухудшения материального положения и миграции.

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Как следствие, НБУ фиксирует сокращение кредитного портфеля и в банковском, и в небанковском сегменте. Только в последние месяцы эта тенденция замедлилась.

"Восстановление кредитования потребует времени. Для гармоничного кредитования населения в дальнейшем банкам нужно доработать свои модели оценки рисков, определить актуальный профиль заемщика и усовершенствовать подходы к ценообразованию во избежание неподъемной нагрузки на заемщика", – отметила Рожкова.

Со своей стороны НБУ будет предлагать ограничить ставки по потребительским кредитам на законодательном уровне, чтобы не допускать непомерных расходов на обслуживание ссуд.

По словам Рожковой, улучшение экономических условий и стабилизация рынка труда позволит постепенно снимать законодательные ограничения на взыскание долга по потребительским кредитам.

"Начать следует с новых невозвращенных ссуд, полученных после начала полномасштабного вторжения, на территориях, свободных от оккупации и боевых действий", – сказала Рожкова.

В марте 2023 г. средние процентные ставки за новые кредиты банков для населения в национальной валюте увеличились до 36,4% годовых.

Наталія Софієнко

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