Банки снова повысили процентные ставки по кредитам – НБУ
12.04.2023, 10:48
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В марте 2023 года средние процентные ставки за новые кредиты банков для населения в национальной валюте увеличились до 36,4% годовых. Это на 0,4 п.п. выше по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых. Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,2%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Нацбанк отмечает, что кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд грн, в т.ч. количество кредитов, выданных для населения, уменьшилось на 0,2% до 205 млрд грн, для предприятий сократилось на 1,5% до 755 млрд грн.
- 30 марта Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов.
- 31 марта перерабатывающие предприятия получили возможность покупать доступные кредиты по программе 5-7-9%.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии