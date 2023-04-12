Банки снова повысили процентные ставки по кредитам – НБУ

В марте 2023 года средние процентные ставки за новые кредиты банков для населения в национальной валюте увеличились до 36,4% годовых. Это на 0,4 п.п. выше по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых. Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5% до 6,2%.

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Нацбанк отмечает, что кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд грн, в т.ч. количество кредитов, выданных для населения, уменьшилось на 0,2% до 205 млрд грн, для предприятий сократилось на 1,5% до 755 млрд грн.

30 марта Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов.

31 марта перерабатывающие предприятия получили возможность покупать доступные кредиты по программе 5-7-9%.





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Наталія Софієнко

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