США выдели новый пакет грантов украинским предпринимателям: можно получить до $90 000

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" выделило $2 млн на гранты украинскому малому и среднему бизнесу. Гранты получат предприниматели, которые хотят выйти на зарубежные рынки и участвовать в международных торговых мероприятиях, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов с объемом от $35 000 до $90 000.

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Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки являются информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги. Также программа открыта к заявкам в поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора.

Прием заявок продлится до 15 сентября 2023 поэтапно со следующими дедлайнами: 25 июня (для торговых мероприятий с 20 августа 2023 года по 14 февраля 2024 года) и 15 сентября 2023 (для торговых мероприятий с 15 февраля 2024 до 15 августа 2024).

"Предприниматели продолжают работать и экспортировать за границу, продвигая бренд Украины на мировой торговой арене. Грантовая поддержка – это возможность для бизнеса реализовать новые проекты, найти бизнес-партнеров, диверсифицировать производство и экспорт", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что приоритетными отраслями для расширения украинского экспорта являются продукция аграрной и пищевой отраслей, продукция и услуги ІТ-сферы, мебельной отрасли.

Справка. Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддерживает стартапы и малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли. Ознакомится с программой можно Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддерживает стартапы и малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли. Ознакомится с программой можно тут

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