UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американский фонд подключился с госпрограмме микрогрантов для украинского малого бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 12:12
Американский фонд подключился с госпрограмме микрогрантов для украинского малого бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Американский фонд прямого инвестирования Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) выделил $100 000 для финансирования правительственной программы "Собственное дело" в рамках проекта "єРобота", по которой украинцы могут получить микрогранты на старт или развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.  

Программа "Собственное дело" предоставляет возможность получить микрогрант от 50 000 грн до 250 000 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обязательное условие предоставления гранта — создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта в бизнесе. Заявки на получение грантов подаются через портал "Дия". 

Грантовые средства предприниматель может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, для аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, на закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе. 

В 2022 году микрогранты по программе "Собственное дело" получили 3300 заявителей на общую сумму 777 млн грн.

В 2023 году на программу предусмотрено бюджетом 1,8 млрд грн, что позволит выдать 10 000 микрогрантов. 

"Микрогранты помогут людям сделать первый шаг в создании своего бизнеса и обеспечат дополнительные возможности для развития инновационных проектов", — прокомментировала президент WNISEF Ярослава Зелинская-Джонсон. 

По словам министра экономики Юлии Свириденко, микрогранты повышают уровень занятости в Украине. Ожидается, что предприниматели, которые получили финансирование в прошлом году, создадут 8000 рабочих мест. 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $285 млн, финансируемый правительством США через Агентство по международному развитию (USAID). Фонд инвестировал $188 млн в 136 компаний с 26 000 работников и сделал возможным привлечение $2,3 млрд в компании Украины и Молдовы. С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $35 млн. 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минэкономикиєРоботагранты для бизнесасобственное деломикрогрантыWestern NIS Enterprise Fund
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 