Американский фонд подключился с госпрограмме микрогрантов для украинского малого бизнеса
Американский фонд прямого инвестирования Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) выделил $100 000 для финансирования правительственной программы "Собственное дело" в рамках проекта "єРобота", по которой украинцы могут получить микрогранты на старт или развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Программа "Собственное дело" предоставляет возможность получить микрогрант от 50 000 грн до 250 000 грн.
Обязательное условие предоставления гранта — создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта в бизнесе. Заявки на получение грантов подаются через портал "Дия".
Грантовые средства предприниматель может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, для аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, на закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.
В 2022 году микрогранты по программе "Собственное дело" получили 3300 заявителей на общую сумму 777 млн грн.
В 2023 году на программу предусмотрено бюджетом 1,8 млрд грн, что позволит выдать 10 000 микрогрантов.
"Микрогранты помогут людям сделать первый шаг в создании своего бизнеса и обеспечат дополнительные возможности для развития инновационных проектов", — прокомментировала президент WNISEF Ярослава Зелинская-Джонсон.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, микрогранты повышают уровень занятости в Украине. Ожидается, что предприниматели, которые получили финансирование в прошлом году, создадут 8000 рабочих мест.
- 31 марта Кабинет министров расширил программу "єРобота" и запустил новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса.
- 24 апреля стартовала вторая волна подачи заявок на получение грантов для ветеранов в рамках "єРобота".
- 28 апреля Кабмин выделил дополнительно 1,3 млрд грн на гранты бизнесу.
Комментарии