Американский фонд подключился с госпрограмме микрогрантов для украинского малого бизнеса

Американский фонд прямого инвестирования Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) выделил $100 000 для финансирования правительственной программы "Собственное дело" в рамках проекта "єРобота", по которой украинцы могут получить микрогранты на старт или развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа "Собственное дело" предоставляет возможность получить микрогрант от 50 000 грн до 250 000 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обязательное условие предоставления гранта — создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта в бизнесе. Заявки на получение грантов подаются через портал "Дия".

Грантовые средства предприниматель может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, для аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, на закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

В 2022 году микрогранты по программе "Собственное дело" получили 3300 заявителей на общую сумму 777 млн грн.

В 2023 году на программу предусмотрено бюджетом 1,8 млрд грн, что позволит выдать 10 000 микрогрантов.

"Микрогранты помогут людям сделать первый шаг в создании своего бизнеса и обеспечат дополнительные возможности для развития инновационных проектов", — прокомментировала президент WNISEF Ярослава Зелинская-Джонсон.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, микрогранты повышают уровень занятости в Украине. Ожидается, что предприниматели, которые получили финансирование в прошлом году, создадут 8000 рабочих мест.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $285 млн, финансируемый правительством США через Агентство по международному развитию (USAID). Фонд инвестировал $188 млн в 136 компаний с 26 000 работников и сделал возможным привлечение $2,3 млрд в компании Украины и Молдовы. С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $35 млн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.