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єРобота: стартует вторая волна подачи заявок на получение грантов для ветеранов

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 14:27
єРобота: стартует вторая волна подачи заявок на получение грантов для ветеранов - Фото
Фото: depositphotos.com

Первая волна подачи заявлений на гранты для ветеранов стартовала 10 апреля, с сегодняшнего дня, с 24 апреля, стартует вторая волна, которая продлится 2 недели.

Гранты в размере 500 тыс. грн. и 1 млн. грн. предоставляются при условии софинансирования с получателем – 30% средств вкладывает в свое дело получатель гранта, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

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Программами грантов для ветеранов предусмотрено предоставление:
250 тыс грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
500 тыс грн – для жены/супруга участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;
1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предпринимателя в течение трех лет. Заявки на получение гранта подаются через портал Дия вместе с бизнес-планом.

По итогам первой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов по программе Собственное дело 54 украинских защитников и защитниц, а также второй из их супругов запросили грантовые средства на 21 млн грн на старт или развитие своего бизнеса, сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Максимальную сумму гранта в 1 млн грн запросили 5 заявителей, 15 заявлений поступило от второго супруга ветерана на грант до 500 тыс грн. Отмечу, что 80% заявителей попросили гранты по программам, предусматривающим софинансирование, то есть они готовы разделить ответственность с государством за развитие своего бизнеса и планируют вложить в свой проект 30% собственных средств", – отметила Бережная.

В общей сложности ветераны запросили грантов на 21 млн грн и намерены реализовать свои бизнес-проекты, стоимостью более 32 млн грн.

Полученные грантовые заявки в течение следующих 15 рабочих дней будут прорабатываться Ощадбанком и Государственной службой занятости.

Наталія Софієнко
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ветераны войны єРобота
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