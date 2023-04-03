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Бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 15:44
Бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Бизнес получил 96,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" за период действия военного положения в Украине.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

Боле половины из этой суммы – 52,09 млрд грн – выдали государственные банки. 

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С начала полномасштабной войны бизнес получил от госбанков 930 млн грн на инвестиционные цели, 7,37 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 4,37 млрд грн – рефинансирование предварительно полученных кредитов, 26,66 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 56,81 млрд грн – на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 58 921 кредита на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 кредита – от госбанков на общую сумму 78,7 млрд грн.  

Только за прошедшую неделю в рамках этой программы выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн, в том числе госбанками заключено 25 кредитных договоров на сумму 91,4 млн грн. 

В государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" участвуют 45 банков.  

Бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны

Роман Бриль
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