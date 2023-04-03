Бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны

Бизнес получил 96,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" за период действия военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Боле половины из этой суммы – 52,09 млрд грн – выдали государственные банки.

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С начала полномасштабной войны бизнес получил от госбанков 930 млн грн на инвестиционные цели, 7,37 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 4,37 млрд грн – рефинансирование предварительно полученных кредитов, 26,66 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 56,81 млрд грн – на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 58 921 кредита на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 кредита – от госбанков на общую сумму 78,7 млрд грн.

Только за прошедшую неделю в рамках этой программы выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн, в том числе госбанками заключено 25 кредитных договоров на сумму 91,4 млн грн.

В государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" участвуют 45 банков.

15 марта 2023 года Кабмин изменил программу "5-7-9": льготное кредитование для аграриев продлили.

30 марта Кабмин расширил программу грантов и кредиты 5-7-9% на бизнес из прифронтовых районов.

31 марта перерабатывающие предприятия получили возможность брать доступные кредиты по программе 5-7-9%.





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Роман Бриль

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