Бизнес получил почти 100 млрд грн доступных госкредитов с начала полномасштабной войны
Бизнес получил 96,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" за период действия военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Боле половины из этой суммы – 52,09 млрд грн – выдали государственные банки.
С начала полномасштабной войны бизнес получил от госбанков 930 млн грн на инвестиционные цели, 7,37 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов, 4,37 млрд грн – рефинансирование предварительно полученных кредитов, 26,66 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 56,81 млрд грн – на антивоенные цели.
Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 58 921 кредита на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 кредита – от госбанков на общую сумму 78,7 млрд грн.
Только за прошедшую неделю в рамках этой программы выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн, в том числе госбанками заключено 25 кредитных договоров на сумму 91,4 млн грн.
В государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" участвуют 45 банков.
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