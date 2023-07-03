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До $150 000 на розвиток: США виділили новий пакет грантів для українського бізнесу

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 18:05
До $150 000 на розвиток: США виділили новий пакет грантів для українського бізнесу - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" пропонує українським малим та середнім переробним підприємствам отримати гранти від $75 000 до $150 000 на розвиток. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом буде надано близько 25 грантів.

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Гранти підтримуватимуть малі та середні підприємства у діяльності, що сприяє, зокрема, імпортозаміщенню російської та білоруської продукції.

Також на гранти можуть розраховувати виробники інноваційних продуктів.

Гроші можна витратити й на модернізацію виробництва, скорочення ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.

Приймання заявок стартує з 3 липня 2023 року і триватиме до 15 грудня 2023 року включно.

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Роман Бриль
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