Резервы Украины выросли до $41,7 млрд. Это новый исторический рекорд

Международные резервы Украины в июле 2023 года выросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Это новый исторический рекорд, указывает Национальный банк на своем сайте.

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Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля 2023 года – $39,03 млрд.

Такой стремительный рост резервов в течение июля объясняется получением большой финансовой помощи от Запада:

→ $1,66 млрд от ЕС;

→ $1,50 млрд от Всемирного банка под гарантии Японии;

→ $1,25 млрд от США;

Еще $227,3 млн на валютные счета Нацбанка поступило в результате размещения валютных облигаций.

За это же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила всего $394,6 млн, а чистая продажа валюты Нацбанком составила $1,86 млрд (на 2,7% больше, чем в июне).

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины еще почти на $266 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.