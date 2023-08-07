UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резервы Украины выросли до $41,7 млрд. Это новый исторический рекорд

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 16:33
Резервы Украины выросли до $41,7 млрд. Это новый исторический рекорд - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины в июле 2023 года выросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Это новый исторический рекорд, указывает Национальный банк на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля 2023 года – $39,03 млрд.

Такой стремительный рост резервов в течение июля объясняется получением большой финансовой помощи от Запада:

$1,66 млрд от ЕС;
$1,50 млрд от Всемирного банка под гарантии Японии;
$1,25 млрд от США;

Еще $227,3 млн на валютные счета Нацбанка поступило в результате размещения валютных облигаций.

За это же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила всего $394,6 млн, а чистая продажа валюты Нацбанком составила $1,86 млрд (на 2,7% больше, чем в июне).

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины еще почти на $266 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Андрей Водяный
НБУмеждународные резервыфинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 