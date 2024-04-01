Україна отримала від Японії $118 млн на медицину та відновлення житла

Фінансова допомога Україні від Японії з початку року перевищила $1 млрд

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До держбюджету України надійшов грант у $118 млн від уряду Японії в межах проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування розширить доля українців спектр медичних послуг та доступу до них, а також допоможе відновити зруйновану Росією житлову інфраструктуру, прокоментували у міністерстві.

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Зокрема, $70 млн у межах проєкту HEAL Ukraine спрямовані на підтримку держбюджету як відшкодування понесених витрат за програмою медичних гарантій.

Інші $48,2 млн у межах проєкту HOPE спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету на компенсаційні виплати власникам будинків на дрібний та середній ремонт у багатоквартирних та приватних будинках.

На початку 2024 року Японія стала найбільшим донором бюджетної підтримки України, коли затримувалася фінансова допомога від Євросоюзу та США.

Гроші від Японії у січні-лютому надходили у межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист, $300 млн), ARISE (сільське господарство, $89,8 млн), HOPE (відновлення житла, $49,4 млн), PEACE (держвитрати $465 млн).

У березні Україна отримала кредит Світового банку під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine у розмірі $984 млн.

Загалом березень став безпрецедентним за обсягом фінансової допомоги Україні, попри відсутність нових траншів із боку другого за величиною донора – Сполучених Штатів Америки. Загалом у березні Україна отримала близько $9 млрд, зокрема 4,5 млрд євро від Європейської комісії, $880 млн від МВФ, $1,5 млрд від Канади.

У Японії фінансовий рік завершився історичним рекордом ринку.

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