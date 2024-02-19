Кабмін анонсував грант $4,7 млрд від Японії. А потім прибрав згадку про нього

Прем’єр-міністри України та Японії Денис Шмигаль і Фуміо Кішіда (Фото - Кабмін)

Кабінет міністрів анонсував грант $4,7 млрд від Японії, а потім прибрав згадку про нього. Про те, що до кінця лютого Україна отримає від Японії грант на суму $4,7 млрд, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив після зустрічі зі своїм японським колегою Фуміо Кішідою в Києві 19 лютого, повідомляла пресслужба Кабміну.

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Скрин із сайту Кабміну

"Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії щодо підтримки України залишається непохитною. Під час нашої зустрічі він повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на $12,1 млрд, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму $4,7 млрд, який отримаємо до кінця цього місяця", – написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Однак допис прем'єра начебто про анонсовану Кішідою допомогу теж відредагували.

Скрин з Telegram-каналу Дениса Шмигаля

Обіцянка японського прем'єра, схоже, була несподіваною для українських урядовців. Адже міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі зі своїм японським колегою казав, що до кінця кварталу Україна розраховує на $1,8 млрд допомоги від Японії.

Прем'єр Денис Шмигаль раніше казав, що загалом протягом року Японія готова виділити Україні $4,5 млрд фінансової допомоги.

Японія на початку 2024 року стала найбільшим донором бюджетної допомоги Україні. Пряма бюджетна підтримка у 2024 році становить $436 млн, із яких гранти – близько $140 млн.

Гроші надійшли в межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист, $300 млн), ARISE (сільське господарство, $89,8 млн), HOPE (відновлення житла, $49,4 млн).

Потреба України у зовнішньому фінансуванні становить $37,3 млрд.

ОНОВЛЕНО о 19:00. Пресслужба Кабінету міністрів прибрала з повідомлень після зустрічі Шмигаля і Кішіди згадку про грант.