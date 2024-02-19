Шмыгаль: премьер Японии пообещал Украине грант $4,7 млрд к концу февраля
До конца февраля Украина получит от Японии грант в размере $4,7 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил после встречи со своим японским коллегой Фумио Кисида в Киеве 19 февраля, сообщила пресс-служба Кабмина.
"Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на $12,1 млрд, включая объявленный и реализуемый объем. Это, в частности, грант на сумму $4,7 млрд, которую получим до конца этого месяца", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Обещание японского премьера, похоже, было неожиданным для украинских чиновников. Ведь министр финансов Сергей Марченко во время встречи со своим японским коллегой говорил, что к концу квартала Украина рассчитывает на $1,8 млрд помощи от Японии.
Премьер Денис Шмыгаль ранее говорил, что в целом в течение года Япония готова выделить Украине $4,5 млрд финансовой помощи.
Япония в начале 2024 года стала крупнейшим донором бюджетной помощи Украине. Прямая бюджетная поддержка в 2024 году составляет $436 млн, из которых гранты – около $140 млн.
Деньги поступили в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн).
Потребность Украины во внешнем финансировании составляет $37,3 млрд.
- В 2023 году самым большим донором прямой бюджетной поддержки Украины был Европейский Союз. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства. Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. Первый транш по новой программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро ожидается в марте.