Шмыгаль: премьер Японии пообещал Украине грант $4,7 млрд к концу февраля

Премьер-министры Украины и Японии Денис Шмыгаль и Фумио Кисида (Фото - Кабмин)

До конца февраля Украина получит от Японии грант в размере $4,7 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил после встречи со своим японским коллегой Фумио Кисида в Киеве 19 февраля, сообщила пресс-служба Кабмина.

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"Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на $12,1 млрд, включая объявленный и реализуемый объем. Это, в частности, грант на сумму $4,7 млрд, которую получим до конца этого месяца", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Обещание японского премьера, похоже, было неожиданным для украинских чиновников. Ведь министр финансов Сергей Марченко во время встречи со своим японским коллегой говорил, что к концу квартала Украина рассчитывает на $1,8 млрд помощи от Японии.

Премьер Денис Шмыгаль ранее говорил, что в целом в течение года Япония готова выделить Украине $4,5 млрд финансовой помощи.

Япония в начале 2024 года стала крупнейшим донором бюджетной помощи Украине. Прямая бюджетная поддержка в 2024 году составляет $436 млн, из которых гранты – около $140 млн.

Деньги поступили в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн).

Потребность Украины во внешнем финансировании составляет $37,3 млрд.