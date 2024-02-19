Японія стала найбільшим донором України, поки зволікають США і ЄС

Японія підставила плече Україні, поки затримуються гроші від США і Євросоюзу

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Японія на початку 2024 року стала найбільшим донором бюджетної допомоги Україні. Про це повідомило українське Міністерство фінансів.

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"Незважаючи на далеку географічну відстань, Японія є надійним партнером України. Уряд України надзвичайно цінує внесок Японії у збереження фінансової стабільності нашої держави. Пряма бюджетна підтримка у 2024 році становить $436 млн, із яких гранти – близько $140 млн", – сказав міністр Сергій Марченко на зустрічі з японським колегою Судзукі Сунічі.

Гроші надійшли в межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист, $300 млн), ARISE (сільське господарство, $89,8 млн), HOPE (відновлення житла, $49,4 млн).

До кінця кварталу Україна розраховує ще на $1,8 млрд допомоги від Японії.

"Україна розраховує на підтримку партнерів, щоб вчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує коштом внутрішніх надходжень та запозичень. Потреба у зовнішньому фінансуванні становить $37,3 млрд. У 2024 році Японія є лідером у наданні Україні прямої бюджетної підтримки. Ми розраховуємо на збереження допомоги і у наступному бюджетному році Японії", – сказав Марченко.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загалом протягом року Японія готова виділити Україні $4,5 млрд фінансової допомоги.