Японія стала найбільшим донором України, поки зволікають США і ЄС
Японія на початку 2024 року стала найбільшим донором бюджетної допомоги Україні. Про це повідомило українське Міністерство фінансів.
"Незважаючи на далеку географічну відстань, Японія є надійним партнером України. Уряд України надзвичайно цінує внесок Японії у збереження фінансової стабільності нашої держави. Пряма бюджетна підтримка у 2024 році становить $436 млн, із яких гранти – близько $140 млн", – сказав міністр Сергій Марченко на зустрічі з японським колегою Судзукі Сунічі.
Гроші надійшли в межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист, $300 млн), ARISE (сільське господарство, $89,8 млн), HOPE (відновлення житла, $49,4 млн).
До кінця кварталу Україна розраховує ще на $1,8 млрд допомоги від Японії.
"Україна розраховує на підтримку партнерів, щоб вчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує коштом внутрішніх надходжень та запозичень. Потреба у зовнішньому фінансуванні становить $37,3 млрд. У 2024 році Японія є лідером у наданні Україні прямої бюджетної підтримки. Ми розраховуємо на збереження допомоги і у наступному бюджетному році Японії", – сказав Марченко.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загалом протягом року Японія готова виділити Україні $4,5 млрд фінансової допомоги.
- У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави. Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. Перший транш за новою програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро очікується в березні.
- Сенат США підтримав виділення $60 млрд допомоги для України, зокрема $7,85 млрд бюджетної підтримки, але цей законопроєкт зіткнувся зі спротивом керівництва Палати представників. США були найбільшим донором України у 2022 році, але з жовтня 2023 року зупинили фінансування.