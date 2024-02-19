Япония стала крупнейшим донором Украины, пока медлят США и ЕС
Япония в начале 2024 года стала крупнейшим донором бюджетной помощи Украине. Об этом сообщило Министерство финансов.
"Несмотря на далекое географическое расстояние, Япония является надежным партнером Украины. Правительство Украины ценит вклад Японии в сохранение финансовой стабильности нашего государства. Прямая бюджетная поддержка в 2024 году составляет $436 млн, из которых гранты – около $140 млн", — сказал министр Сергей Марченко на встрече с японским коллегой Судзуки Суничи.
Деньги поступили в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн).
До конца квартала Украина рассчитывает еще на $1,8 млрд помощи от Японии.
"Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Потребность во внешнем финансировании составляет $37,3 млрд. В 2024 году Япония является лидером в предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки. Мы рассчитываем на сохранение помощи и в следующем бюджетном году Японии", – сказал Марченко.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в целом в течение года Япония готова выделить Украине $4,5 млрд финансовой помощи.
- В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства. Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. Первый транш по новой программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро ожидается в марте.
- Сенат США поддержал выделение $60 млрд помощи для Украины, в том числе $7,85 млрд бюджетной поддержки, но этот законопроект столкнулся с сопротивлением руководства Палаты представителей. США были самым крупным донором Украины в 2022 году, но с октября 2023 года прекратили финансирование.