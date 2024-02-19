Япония стала крупнейшим донором Украины, пока медлят США и ЕС

Япония подставила плечо Украине, пока задерживаются деньги от США и Евросоюза

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Япония в начале 2024 года стала крупнейшим донором бюджетной помощи Украине. Об этом сообщило Министерство финансов.

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"Несмотря на далекое географическое расстояние, Япония является надежным партнером Украины. Правительство Украины ценит вклад Японии в сохранение финансовой стабильности нашего государства. Прямая бюджетная поддержка в 2024 году составляет $436 млн, из которых гранты – около $140 млн", — сказал министр Сергей Марченко на встрече с японским коллегой Судзуки Суничи.

Деньги поступили в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн).

До конца квартала Украина рассчитывает еще на $1,8 млрд помощи от Японии.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Потребность во внешнем финансировании составляет $37,3 млрд. В 2024 году Япония является лидером в предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки. Мы рассчитываем на сохранение помощи и в следующем бюджетном году Японии", – сказал Марченко.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в целом в течение года Япония готова выделить Украине $4,5 млрд финансовой помощи.