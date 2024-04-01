Украина получила от Японии $118 млн на медицину и восстановление жилья

Финансовая помощь Украине от Японии с начала года превысила $1 млрд

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В госбюджет Украины поступил грант в $118 млн от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование расширит для украинцев спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также поможет восстановить разрушенную Россией жилищную инфраструктуру, прокомментировали в министерстве.

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В частности, $70 млн в рамках проекта HEAL Ukraine направлены на поддержку госбюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.

Остальные $48,2 млн в рамках проекта HOPE направляются на возмещение расходов госбюджета на компенсационные выплаты владельцам домов на мелкий и средний ремонт в многоквартирных и частных домах.

В начале 2024 года Япония стала крупнейшим донором бюджетной поддержки Украины, когда задерживалась финансовая помощь от Евросоюза и США.

Деньги от Японии в январе-феврале поступали в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн), PEACE (госрасходы $465 млн).

В марте Украина получила кредит Всемирного банка под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine в размере $984 млн.

В целом, март стал беспрецедентным по объему финансовой помощи Украине, несмотря на отсутствие новых траншей со стороны второго по величине донора – Соединенных Штатов Америки. Всего в марте Украина получила около $9 млрд, в том числе 4,5 млрд евро от Европейской комиссии, $880 млн от МВФ, $1,5 млрд от Канады.

В Японии финансовый год завершился историческим рекордом фондового рынка.

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