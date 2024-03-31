В Японии финансовый год завершился историческим рекордом фондового рынка

індекс Nikkei 26 лютого 2024 року Фото EPA

В Японии истек финансовый год рекордом фондового рынка. За последние 12 месяцев индекс Nikkey-225 вырос на 12 328 пунктов до 40 369,44 пункта, пишет Reuters.

В последний день торгов финансового года, который в Японии продолжается с 1 апреля по 31 марта следующего года, индекс Nikkey-225 вырос на 0,5%, а с начала 2024 года – на 44%.

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22 февраля был преодолен предварительный исторический рекорд, зафиксированный в 1989 году в так называемую "золотую эпоху" японской экономики, когда в Японии возник пузырь на рынке недвижимости. Когда он обрушился, в Японии начался период низкого экономического роста, который продолжается до сих пор.

После этого Nikkey-225 практически каждую биржевую сессию обновлял рекорды.

Два основных драйвера, толкающих вверх японский фондовый рынок — акции высокотехнологичных компаний и сектор недвижимости (последний только за март вырос на 16%).

Нынешнее ралли Nikkei также обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов).

В соседнем с Японией Китае, напротив, на фондовом рынке проблемы. В январе стало известно, что власти КНР создают фонд спасения на $278 млрд, чтобы остановить его обвал.

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