Японський фондовий індекс Nikkei побив історичний рекорд другу сесію поспіль
Під час завершення торгів 26 лютого ключовий індекс Токійської фондової біржі досяг позначки 39,233, що на 135 пунктів, або 0,35%, вище за показник наприкінці робочого дня в четвер, 21 лютого. У п'ятницю біржа не працювала з нагоди національного свята у Японії.
У понеділок ширший індекс Topix піднявся на 0,49% до 2.673,62 пунктів. У зв'язку з лідируванням фармацевтичного сектора відповідний субіндекс Topix зріс на 2,5%.
Акції фармацевтичного гіганта Chugai Pharmaceutical зросли на 6,37%, а папери Daiichi Sankyo піднялися на 3,86%.
Папери компаній, пов'язаних із технологіями, відступили від недавніх максимумів.
У четвер індекс Nikkei побив "вічний" рекорд, встановлений понад 34 роки тому, в 1989 році – на піку японського економічного міхура. З початку 2024 року він піднявся на 16,8%.
Ралі Nikkei 21 лютого було обумовлено послабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими та привабливішими за іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.
- У січні 2024 року стало відомо, що Китай створює фонд порятунку на $278 млрд, щоб зупинити обвал фондового ринку.