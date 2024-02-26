Японский фондовый индекс Nikkei побил исторический рекорд вторую сессию подряд

При завершении торгов 26 февраля ключевой индекс Токийской фондовой биржи достиг отметки 39,233, что на 135 пунктов, или 0,35%, выше показателя в конце рабочего дня в четверг, 21 февраля. В пятницу биржа не работала по случаю национального праздника в Японии.

В понедельник более широкий индекс Topix поднялся на 0,49% до 2.673,62 пункта. В связи с лидированием фармацевтического сектора соответствующий субиндекс Topix вырос на 2,5%.

Акции фармацевтического гиганта Chugai Pharmaceutical выросли на 6,37%, а бумаги Daiichi Sankyo поднялись на 3,86%.

Бумаги компаний, связанных с технологиями, отступили от недавних максимумов.

В четверг индекс Nikkei побил "вечный" рекорд, установленный более 34 лет назад, в 1989 году – на пике японского экономического пузыря. С начала 2024 года он поднялся уже на 16,8%.

Ралли Nikkei 21 февраля было обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.