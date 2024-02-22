На бирже в Японии побили "вечный" рекорд 1989 года

Фото: EPA / KIMIMASA MAYAMA

Японский фондовый индекс Nikkei побил "вечный" рекорд, установленный более 34 лет назад, свидетельствуют результаты торгов.

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Предыдущий исторический максимум Nikkei 38 915 пунктов был установлен 29 декабря 1989 года, когда в Японии возник пузырь на рынке недвижимости. Когда он рухнул, в Японии начался период низкого экономического роста, который продолжается до сих пор.



Нынешнее ралли Nikkei обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.

В среду американская компания обнародовала квартальную отчетность, показав рост прибыли на 769% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это привело к резкому росту акций Nvidia на вторичном рынке, пишет CNN, и повлекло акции японской полупроводниковой отрасли.

Акции Screen Holdings подскочили сразу на 10%, Advantest – на 7,5%, Tokyo Electron – на 6%, а индекс Nikkei вышел на отметку 39 098 пунктов.

В соседнем с Японией Китае, напротив, на фондовом рынке проблемы. В январе стало известно, что власти КНР создают фонд спасения на $278 млрд, чтобы остановить его обвал.

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