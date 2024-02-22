На бирже в Японии побили "вечный" рекорд 1989 года
Японский фондовый индекс Nikkei побил "вечный" рекорд, установленный более 34 лет назад, свидетельствуют результаты торгов.
Нынешнее ралли Nikkei обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.
В среду американская компания обнародовала квартальную отчетность, показав рост прибыли на 769% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это привело к резкому росту акций Nvidia на вторичном рынке, пишет CNN, и повлекло акции японской полупроводниковой отрасли.
Акции Screen Holdings подскочили сразу на 10%, Advantest – на 7,5%, Tokyo Electron – на 6%, а индекс Nikkei вышел на отметку 39 098 пунктов.
- В соседнем с Японией Китае, напротив, на фондовом рынке проблемы. В январе стало известно, что власти КНР создают фонд спасения на $278 млрд, чтобы остановить его обвал.
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